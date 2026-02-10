Тимошенко оформила почти всю недвижимость на родственников

Практически вся недвижимость, которой пользуется глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, зарегистрирована на ее родственников. Об этом сообщает РИА Новости.

Тимошенко и ее муж Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год более 1,1 миллиона долларов, три автомобиля и только два гаража из недвижимости. При этом в документе также упоминаются пять объектов недвижимости, которые находятся в пользовании семьи. Среди них есть жилой дом и два земельных участка — их собственником указана двоюродная племянница политика Кристина Резворович. Два других земельных участка в Обуховском районе Киевской области принадлежат тете Тимошенко Антонине Ульяхина.

Украинские законы требуют, чтобы декларанты вносили данные об объекте, если они пользуются ими хотя бы половину отчетного периода. Это имущество декларируется Тимошенко уже длительные годы.

Всего на Ульяхину зарегистрированы 25 объектов недвижимости, в том числе 19 земельных участков. 14 из них находятся в селе Рославичи Обуховского района Киевской области. Суммарно их площадь составляет около 5,9 гектара — половина общей площади села.

Кроме того, Тимошенко, судя по декларации, одолжила своей дочери Евгении 4 млн долларов. Дата и цель перевода не указывается.