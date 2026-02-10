В Еврокомиссии вспыхнул конфликт из-за контроля над разведкой ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скорректировала свои инициативы по усилению контроля над обменом разведывательной информацией в ЕС после разногласий с руководителем внешнеполитического ведомства союза Кайей Каллас. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

По данным источников издания, Еврокомиссия снизила амбиции в отношении создания собственного разведывательного подразделения. Предполагается, что новая структура будет сосредоточена преимущественно на вопросах безопасности, а основная часть функций по обмену разведданными перейдет к центру INTCEN Европейской службы внешних связей. Такой шаг, как отмечают собеседники Politico, позволяет Каллас сохранить более значительный контроль над разведывательным направлением.

Ранее Financial Times сообщала, что Еврокомиссия рассматривала возможность создания новой разведывательной структуры под прямым руководством фон дер Ляйен. Планировалось, что подразделение будет работать при секретариате комиссии и объединит представителей разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. Эти идеи увязывались с конфликтом на Украине и предупреждениями президента США Дональда Трампа о возможном сокращении поддержки Европы.

Politico напоминает, что противоречия между фон дер Ляйен и Каллас проявлялись и ранее. В прошлом году разногласия обострились, в том числе вокруг попытки Каллас назначить Мартина Зельмайра, бывшего главу аппарата экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, на руководящую должность. В Еврокомиссии тогда опасались усиления влияния отдельных фигур на фоне стремления централизовать власть в исполнительных органах ЕС.

Французское издание Le Monde ранее писало о перераспределении полномочий внутри Еврокомиссии, отмечая, что фон дер Ляйен постепенно концентрирует функции, которые ранее находились в ведении главы евродипломатии. Издание сравнивало происходящее с «Игрой престолов». По данным Politico, на фоне нарастающего напряжения Каллас в узком кругу допускала резкие оценки в адрес председателя Еврокомиссии.