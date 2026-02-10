Что произошло в мире 10 февраля: борьба за влияние и убийство студентов

10 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — борьба за влияние в Шотландии и убийство студентов Оксфордского университета. Подробности — в материале «Рамблера».

Борьба за влияние

10 февраля 1306 года борьба за власть в Шотландии между кланами Брюсов и Коминов достигла апогея. Роберт Брюс убил Джона Комина «Рыжего» в церкви Дамфриса. Это событие сделало Брюса лидером антианглийского движения. Некоторые шотландские бароны поддержали его. 25 марта 1306 года Роберт Брюс был коронован в Скуне как король Шотландии.

Убийство студентов

10 февраля 1354 года в Оксфорде произошло жестокое столкновение между студентами университета и горожанами. Начавшись как обычная драка, конфликт перерос в вооруженное противостояние, которое длилось два дня. В результате столкновений погибли 63 студента и около 30 жителей города. В итоге студенты потерпели поражение. Официальное примирение между университетом и городом состоялось лишь спустя шесть веков, 10 февраля 1955 года.

Подрыв дома в Керк-о’Фильде

10 февраля 1567 года в Керк-о’Филде взорвался дом, наполненный пороховыми бочками. В этом доме остановился король-консорт Шотландии Генрих Стюарт лорд Дарнли и накануне встречался с королевой. В саду рядом с домом нашли тело принца, вероятно, убитого при попытке спастись из горящего здания. Народ сразу обвинил в убийстве Дарнли королеву, что стало первым шагом к ее свержению в конце 1567 года.

Горбачев выразил согласие на объединение Германии

10 февраля 1990 года президент СССР Михаил Горбачев на встрече в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем заявил о принципиальном согласии на объединение Германии. Горбачев подчеркнул, что «между Советским Союзом, ФРГ и ГДР нет разногласий по вопросу единства немецкой нации», но решение должны принять сами немцы. Стороны договорились, что объединение Германии будет обсуждаться в формате «четверки» — СССР, США, Великобритании и Франции, с одной стороны, и ФРГ и ГДР — с другой.

Выход на экраны культового мультфильма

10 февраля 1940 года на экраны вышел мультфильм «Том и Джерри». Он быстро завоевал любовь зрителей и стал популярным во всем мире. За свою историю «Том и Джерри» получил семь премий «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».