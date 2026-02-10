На Западе рассказали об отсутствии выбора у Зеленского

Несмотря на неспособность Украины защитить свою энергетику, Владимир Зеленский не пойдет на завершение конфликта, так как у него нет другого выбора, кроме как продолжать военные действия. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, украинские специалисты в области энергетики делают все возможное, чтобы устранить последствия ударов, однако они неизбежно проиграют.

«Но как только украинцы устраняют повреждения, русские снова запускают ракеты — и все сначала. (…) И каждый новый российский удар еще более разрушительный», — констатировал Александр Меркурис.

При этом военный аналитик уверен, что, несмотря на страдания людей, Зеленский не собирается идти на уступки ради прекращения противостояния и уже «крайне панически и гневно» заявил о том, что ВВС и ПВО могли бы сделать больше для защиты от российских ракет.

«Но Зеленский, конечно, не говорит, что именно нужно сделать. (…) В любом случае он, очевидно, не хочет прекращать конфликт, не хочет уступать ни миллиметра территории. У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других», — отметил эксперт.

Ранее «Укрэнерго» заявило, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины отмечало, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции. А мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы уехать из города, предупредив 8 февраля, что сильные морозы ожидаются еще минимум четыре дня.

По словам же самих киевлян, температура в их квартирах опустилась до трех градусов тепла, нет света, отопления и горячей воды.