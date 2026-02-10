В США начали переживать за Украину из-за нового пакета санкций ЕС против России

Введение нового пакета санкций, запланированное Евросоюзом, ухудшает ситуацию для украинской стороны. Об этом сообщили иностранные журналисты. При этом в России заявляли, что 20-й пакет санкций существенно не повлияет на экономику страны.

«То, что плохо для России с экономической точки зрения, плохо и для США, а значит, потенциально ухудшает ситуацию для Украины», — пишет Forbes. Издание подчеркивает, что введение любых санкций на одну страну вредит и другим государствам.

В США заявили о новой угрозе для Украины

Ранее о планах ужесточить ограничения против России заявляли и в США. Министр финансов Скотт Бессент сообщал, что Вашингтон подготовил крупнейший в своей истории «условный» пакет санкций, привязанный к ходу переговоров по Украине, в который входят меры против перевозчиков российской нефти, сервисных компаний и страховщиков, а также согласование действий с ЕС и странами G7.