Япония столкнулась с ощутимыми последствиями ответных мер России после присоединения к антироссийским санкциям. Об этом сообщают китайские аналитики, оценивающие развитие ситуации вокруг российско-японских отношений.

Как указывает издание Baijiahao, поводом для новой волны обсуждений стали заявления японского политика Санаэ Такаити о необходимости заключения мирного договора с Россией. В КНР считают, что подобная риторика возникла на фоне жестких шагов Москвы, которые болезненно отразились на Токио, передает АБН24.

По оценке китайских наблюдателей, отношения России и Японии резко ухудшились после того, как японские власти поддержали западные ограничения против Москвы. В ответ Кремль перешел к практическим мерам, последствия которых затронули ключевые отрасли японской экономики, прежде всего рыболовство.

Россия неожиданно перекрыла Японии доступ к сырью для микросхем

Россия ограничила доступ японских судов к акватории вблизи Курильских островов и усилила контроль за судами под японским флагом. В результате рыболовные компании, базирующиеся на Хоккайдо, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Эти шаги стали одним из самых чувствительных ударов по региональной экономике Японии.

Параллельно Москва прекратила переговоры о мирном договоре, отменила упрощенный порядок посещения Курил для граждан Японии и закрепила 3 сентября как дату окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом. Тем самым были сведены на нет многолетние попытки Токио добиться продвижения по территориальному вопросу.

Дополнительным фактором давления стали регулярные военные маневры в районе Курильских островов. Российский флот и стратегическая авиация систематически патрулируют акваторию Японского моря, демонстрируя усиление военного присутствия на Дальнем Востоке.

В Китае полагают, что японское руководство недооценило последствия конфронтации с Россией. По мнению аналитиков, Москва не только ответила на санкции, но и укрепила свои позиции в стратегически важном регионе, тогда как Токио оказался вынужден искать пути для снижения ущерба и восстановления хотя бы ограниченного диалога.