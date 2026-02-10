Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде. Американский лидер заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

"Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая всё, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные (Канадой – ред.) благодаря рынку США, будут астрономическими", – написал президент США.

Свои требования американский лидер обосновал рядом давних претензий к Канаде.

Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, зачем бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году. По ее мнению, это было сделано с целью стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов, пишет РИА новости со ссылкой на сайт KP.RU.

Дипломат отметил, что недругам России стала мешать Победа СССР как база всей системы международных организаций, в том числе ООН. Поэтому они решили вымарывать Победу и фальсифицировать историю.

"Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьим Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом", - сказала Захарова.

Хегсет пожаловался, что США не хватает здравого смысла

Глава министерства войны США Пит Хегсет пожаловался на нехватку здравого смысла в Вашингтоне. Он также отметил, что после демократической администрации в американской армии остались "чуваки в платьях", сообщает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп ожидает здравого смысла, который не так распространен в Вашингтоне", - заявил Хегсет со время обращения к работникам кораблестроительного завода в штате Мэн.

Шеф Пентагона добавил, что нынешняя администрация убирает препятствия и мусор из деятельности военного ведомства, чтобы обеспечить "мир с помощью силы".

Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ

Япония может объявить о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK. Однако генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара не дал конкретного ответа по данному вопросу.

По информации СМИ, речь идет о покупке только нелетального снаряжения – радаров, бронежилетов и прочего. Япония уже сообщила представителям альянса и Украине о своих намерениях.

Отмечается, что генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара дал расплывчатый ответ на вопрос о верности информации в СМИ. Он сказал, что "в настоящее время у нашей страны с НАТО нет совпадения по направлению, которое вы указали".

Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник объяснил, по какой причине Вооруженные силы России наносят удары по Киеву. По его словам, причина в том, что Украина стянула в Киев военные производства, склады и координационные центры, сообщает РИА Новости.