Трамп задумал отменить нормы, принятые еще при Обаме

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена пересмотреть выводы научного исследования врем экс-лидера США Барака Обамы о вреде парниковых газов для здоровья человека, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о выводе Агентства по охране окружающей среды (EPA) США от 2009 года, согласно которому шесть парниковых газов являются основной угрозой для человека. Данное утверждение стало юридической основой для большинства климатических правил EPA, которые ограничивали допустимый уровень выбросов от электростанций и ужесточали стандарты топливной экономии для транспортных средств.

Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за России

Газета добавляет, что Белый дом уже на этой неделе опубликовать указ об отмене нормативных требований по измерению, отчетности, сертификации и соблюдению федеральных стандартов выбросов парниковых газов для транспортных средств, а также пересмотреть связанные с ними программы. Однако новые правила не коснутся регулирования уровня выбросов от электростанций, нефтегазовых объектов и других стационарных источников. Но в будущем изменения могут в будущем затронуть и эти предприятия.

К слову, Трамп 20 января 2025 года, когда вступил в должность президента, сразу подписал указ о выходе Штатов из Парижского соглашения по климату 2015 года.

Ранее стало известно, что госсекретарь США посетит три страны ЕС для обсуждения сотрудничества в ядерной энергетике.