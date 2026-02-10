Профессор Симмонс связал Туска и Сикорского с покушением на Алексеева

Профессор Грег Симмонс из Университета Дакки предположил, что покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева может иметь связь с действиями польских политиков Дональда Туска и Радослава Сикорского. Аналитик отнес этих деятелей к «глобалистскому лагеру», который, по его мнению, заинтересован в обострении ситуации на Украине, в отличие от президента Польши Кароля Навроцкого.

«Скорее это связано с такими фигурами, как премьер-министр Польши Туск и министр иностранных дел Сикорский, а не с президентом Навроцким, поскольку между Навроцким и киевским режимом нет симпатии», — заявил Симмонс.

Он также указал на западноукраинские корни нынешнего руководства Киева как на фактор, усиливающий версию о «польском следе». В подтверждение радикальных взглядов Сикорского профессор напомнил о его реакции на подрыв газопроводов «Северный поток».

«Достаточно вспомнить полный ликования твит Сикорского, где он поблагодарил США за повреждение газопровода», — отметил Симмонс в интервью RT.

Ранее ФСБ сообщила, что задержанные по делу о покушении Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Корба рассказал, что ему обещали 30 тысяч долларов за успешное выполнение задания.

Напомним, 6 февраля в Москве на Волоколамском шоссе неизвестный произвел несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Алексеева, после чего скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу. Позже исполнитель был задержан в ОАЭ и передан российским властям.