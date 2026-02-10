Россия и Китай могут лишить Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию статуса крупнейших нефтяных держав мира. Страны могут нарастить добычу в Каспийском море, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Под Каспийским морем нефти чуть ли не больше, чем в Венесуэле. Ротшильды и другие поначалу пытались вырвать свой кусок. Но нефть там есть до сих пор. Она ждет своего часа», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия и Китай имеют больше всего прав на ее разработку и строительство трубопроводов для ее транспортировки. Также Джонсон отметил, что Москва и Пекин, нарастив добычу на Каспии, могут существенно усилить влияние на мировой арене.

На прошлой неделе российские экспортеры нефти пошли на дополнительное увеличение скидок для покупателей из Китая в связи с неопределенностью с объемами поставок в Индию. Очередное падение цен совпало по времени с объявлением президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Индией.

До этого сообщалось, что Трамп будет пытаться договориться с Китаем по вопросу поставок американской сои, нефти и газа, но позиция Китая очень жесткая и с этим могут возникнуть проблемы. Позиция Китая очень жесткая, и главе Белого дома приходится идти на уступки.