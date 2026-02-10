Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся мост

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заблокировать открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган до тех пор, пока американская сторона не получит половину прав собственности на объект.

Речь идет о мосте, соединяющем канадский Виндзор в провинции Онтарио и американский Детройт в штате Мичиган. Инфраструктурный проект предназначен для ускорения и повышения безопасности перевозок людей и грузов через границу. Строительство было одобрено еще в период президентства Барака Обамы и в настоящее время находится на завершающей стадии.

Трамп сообщил, что намерен немедленно начать переговоры с канадской стороной. По его словам, с учетом выгод, которые Канада получает от доступа к американскому рынку, США должны владеть как минимум 50% объекта. Американский лидер подчеркнул, что доходы, которые Оттава получит благодаря использованию инфраструктуры, будут значительными.

Трамп допустил захват Канады

Свои требования Трамп увязал с рядом давних претензий к Канаде. Он заявил, что решение о строительстве моста без применения американской стали было «глупой ошибкой» администрации Обамы. Также президент США обвинил Оттаву в ограничениях на продажу американского алкоголя в Онтарио и в установлении, по его словам, неприемлемых тарифов на молочную продукцию.

Отдельно Трамп затронул тему возможного сближения Канады с Китаем. Ранее он заявлял, что в случае заключения Оттавой торгового соглашения с Пекином США немедленно введут 100-процентные пошлины на все канадские товары.

Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, заявил, что страна не планирует заключать соглашение о свободной торговле с Китаем. По его словам, такая позиция соответствует обязательствам Канады в рамках торгового соглашения с США и Мексикой.