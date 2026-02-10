Киевляне перекрыли улицы из-за отсутствия света

Жители Киева перекрыли дороги на улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады из-за отсутствия света и тепла. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в домах киевлян уже неделю нет отопления, а в последние два дня полностью отсутствует электричество. Из-за этого температура в квартирах снизилась до 6-8 градусов.

«Теперь группа ДТЭК решила поиграть, и на те два часа, когда якобы есть свет, просто не подает напряжение или подает одну фазу, и ни один из приборов не работает», — написал Кравец.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Киеве обстановка с энергетикой остается самой сложной в стране.

