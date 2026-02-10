Россия побеждает Украину благодаря эффективной модели управления ВПК, а также возможностью самостоятельно принимать решения. Этого лишены союзники Киева, будто застрявшие в 1980-х годах, высказал мнение британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала.

«Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объемах и с высокой скоростью, а США — нет», — отметил он.

Все это благодаря индустриальной модели оборонного производства, при этом в США функционирует приватизированная модель в духе 1980-х, где все ориентировано на прибыль, объяснил Прауд.

Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России

По мнению эксперта, украинский конфликт наглядно продемонстрировал вопиющую неэффективность западной политики в отношении Украины.

Ранее издание WSJ написало, что успех в тактических действиях Вооруженных сил России в зоне боевых действий ослабляет позиции Украины в дипломатических переговорах. Как отметили журналисты, эффективность российских беспилотников увеличивается, что позволяет ВС России вести затяжную битву, продвигаясь вперед.

До этого стало известно, что Россия применила новую тактику боевых действий на Украине, которая отличается от западной стратегии. Сообщается, что Россия создала единую информационную систему, которая превращает поле боя в «зону тотального уничтожения».