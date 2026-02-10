В Брюсселе задумались над вариантами, как Украина может вступить в ЕС

Страны ЕС изучают несколько вариантов закрепления членства Украины в сообществе в рамках возможного мирного соглашения по урегулированию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Собеседники рассказали агентству, что страны Евросоюза рассматривают вариант предоставления Киеву “немедленного доступа” к некоторым правам полноценного члена сообщества. Более того, ЕС намерен обозначить четкие временные рамки для усилий, которые Украина должна будет выполнить в процессе процедуры присоединения к Евросоюзу.

Украина выдвинула новое требование ЕС

Также ЕС может предложить зафиксировать в мирном соглашении факт того, что Украина продолжит начатый путь кандидата на вступление в Европейский союз, или же введет для нее переходный период, обозначив, что страна будет постепенно привлечена к евроинтеграции.

К слову, ранее британская газета Financial писала, что украинский вариант мирного урегулирования предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что рассчитывает на принятие Украины в ЕС уже в 2027 году.

