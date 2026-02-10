На Западе заявили о подготовке войны ЕС и России

В отчете Мюнхенской конференции по безопасности, носящем названием «Под угрозой уничтожения», говорится о подготовке войны Европейского союза (ЕС) с Россией. Доклад опубликован на сайте конференции.

В частности, автор отчета ссылается на оценки западных разведывательных служб, согласно которым Россия сможет за шесть месяцев подготовиться к «локальной» войне против одной из соседних стран.

Также в докладе говорится о якобы активизации Россией кампании гибридной войны в Европе, к которой относят вандализм, поджоги и кибератаки.

На Западе раскрыли новый хитрый план Евросоюза

Кроме того, в докладе подчеркивается, что изменившаяся позиция Вашингтона «усилила чувство незащищенности в Европе», а военная поддержка Украины со стороны США резко сократилась с января 2025 года.

На этом фоне страны-члены ЕС призвали действовать решительнее: увеличить расходы на оборону и разработать общие приоритеты в области вооружений, говорится в докладе.

Ранее стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России.