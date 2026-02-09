США могут увеличить оборонный бюджет до 1,5 триллиона долларов
Глава министерства обороны США Пит Хегсет заявил, что оборонный бюджет страны на следующий год может достичь рекордных полутора триллионов долларов. Это заявление было сделано во время визита на кораблестроительный завод в штате Мэн.
Во время своего тура по военным производствам Хегсет подчеркнул, что президент Дональд Трамп поставил перед собой амбициозную цель в 1,5 триллиона долларов на обеспечение национальной безопасности к 2027 году.
"Президент Дональд Трамп объявил о цели в 1,5 триллиона долларов на нашу национальную безопасность в 2027 году", - отметил он.
Шеф Пентагона также заверил общественность, что средства из федерального бюджета будут расходоваться с умом.
"Сообщение миру, конечно, в том, что мы будем тратить их разумно", - добавил Хегсет, подчеркивая важность рационального использования ресурсов для обеспечения безопасности страны.
Таким образом, увеличение оборонного бюджета отражает стратегические приоритеты администрации Трампа и стремление укрепить военные возможности США в условиях глобальной неопределенности.