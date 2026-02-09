Венгрия попросила снять парламентскую неприкосновенность с евродепутата

Венгрия призвала снять парламентскую неприкосновенность с евродепутата Андраша Тивадара Кульи. Об этом сообщили в Европарламенте.

Согласно сообщению законодательного органа Евросоюза, власти Венгрии запросили снять неприкосновенность с Кульи. Причины такого запроса не уточняются. В данный момент запрос рассматривает особый комитет.

«Власти Венгрии запросили снятие парламентской неприкосновенности с Андраша Тивадара Кульи. Этот запрос был передан на рассмотрение комитета по юридическим вопросам», — сказано в сообщении Европаламента.

Ранее евродепутат призвал к восстановлению отношений с Россией и Белоруссией.