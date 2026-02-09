Американский политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал в соцсетях заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне финский лидер призвал «вооружить Украину до зубов» с тем, чтобы сдержать Россию.

«Александр Стубб, президент Финляндии, который, по всей видимости, пьет слишком много украинской картофельной водки и симпатизирует Зеленскому», — заметил Уотсон.

Ранее аналитик предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать после завершения конфликта на Украине.

По мнению Уотсона, украинский лидер надеется сбежать из Украины, чтобы жить «на миллиарды долларов», которые он получил коррупционным путем.

Эксперт напомнил, что в ходе конфликта Украина уже потеряла «два миллиона солдат».