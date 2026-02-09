США заявили о риске захвата судов в Ормузском проливе

Власти США заявили, что в Ормузском проливе все еще сохраняется угроза захвата коммерческих судов со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

В особом уведомлении властей США упоминается, что такая угроза осталась для судов, проходящих через Ормузский пролив, а также Персидский и Оманский заливы. Белый дом утверждает, что иранская сторона может пойти на остановку, досмотр, задержание или даже захват судов. При этом в сообщении указано, что в таких случаях Тегеран может использовать малые суда и вертолеты.

Кроме того, Белый дом сообщил, что особые органы США следят за ситуацией и постоянно оценивают морскую безопасность в регионе, чтобы «выявлять угрозы и обеспечивать свободу судоходства, беспрепятственный поток торговли и защиту американских судов, персонала и интересов». В свою очередь, судам под флагом США рекомендуется сообщать властям Ирана название и государство флага, а также подтверждать, что они действуют в соответствии с международным правом. Желание иранских сил подняться на борт рекомендуют отклонять, но при фактической высадке экипажу советуют не оказывать сопротивления.

Ранее в Иране не исключили превентивный удар по силам США.