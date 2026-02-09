Южнокорейский губернатор предложил импортировать девственниц для роста рождаемости

Губернатор южнокорейского округа Цзиндо Ким Хи Су предложил «импортировать девственниц» из других стран, чтобы повысить рождаемость в республике. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Ким Хи Су предположил, что для этого подойдут «шри-ланские и вьетнамские девственницы», которых можно выдать замуж за южнокорейских сельчан. Чиновник считает, что так региону удастся нивелировать быстрое сокращение населения.

Однако радикальный метод губернатора не встретил одобрения. Мэр Кванджу Кан Ки Чжун назвал это неправильным подходом. По его словам, рост рождаемости и населения возможен лишь при развитии промышленности и улучшении экономических условий в регионе, говорится в материале.

