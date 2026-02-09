«Гарантии готовы»: Зеленский послал тайный сигнал Трампу

Украина завершила разработку пакета документов по гарантиям безопасности, которые должны стать фундаментом будущего мирного соглашения. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем официальном обращении. По словам главы государства, Киев рассчитывает на «ощутимое» закрепление этих условий со стороны западных партнеров, чтобы исключить возможность срыва договоренностей.

© Московский Комсомолец

Зеленский подчеркнул, что украинская переговорная группа работает в непрерывном режиме, подготавливая почву для решающих встреч с союзниками.

«Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает в отношении тех документов, тех предложений, которые могут дать результат на следующих встречах. Документы по гарантиям готовы», — заявил украинский лидер.

Он также отметил, что любые договоренности без жестких рамок безопасности не имеют смысла, поскольку могут быть разрушены в любой момент.

"Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы", - сказал Зеленский.

Зеленский рассказал подробности о переговорах по Украине

Также он сообщил, что на этой неделе будут «значительные международные мероприятия по обороне и безопасности».