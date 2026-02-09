Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила данные о тратах на оборонные укрепления в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В частности, власти Сумской области перевели по государственному контракту от 17 июня 2025 года 799,057 миллиона гривен частной компании.

«Но еще в апреле техническое задание и проект госконтракта были засекречены СБУ, что не позволяет аудиторам произвести полноценную проверку расходования бюджетных средств», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Украины «умудрились украсть деньги» на печати информационных материалов по борьбе с коррупцией.