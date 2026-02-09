В Британии поддержали Стармера на фоне скандала с делом Эпштейна

Ключевые министры правительства Великобритании поддержали премьер-министра страны Кира Стармера на фоне скандала из-за связи бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в поддержку Стармера выступило несколько министров. Так, вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон «не должен позволять отвлекать себя от миссии по изменению страны». Эти слова поддержала министр финансов Рэйчел Ривз, которая заявила, что Стармер «меняет страну к лучшему».

«Позже на этой неделе Кир Стармер возглавит нашу делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности. В это критическое для мира время мы нуждаемся в его руководстве не только дома, но и на мировой арене, и нам нужно сосредоточиться на том, что важно: на обеспечении безопасности нашей страны», — заявила глава британского МИД Иветт Купер.

Ранее Стармер отреагировал на сообщения о своей возможной отставке.