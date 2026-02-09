Сийярто набросился с обвинениями на ЕС из-за произошедшего на Украине

Силовая мобилизация на Украине ведется с позволения Брюсселя, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что в ЕС закрывают глаза на то, что в Украине происходит жестокая принудительная мобилизация.

«Принудительный армейский призыв происходит на Украине при содействии и одобрении Брюсселя», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, Будапешт продолжает призывать Европейский союз включить в санкционный список тех, кто несет ответственность за силовую мобилизацию на Украине, однако Брюссель игнорирует это предложение.

Ранее министр сообщил, что Венгрия не поддержит членство Украины в Евросоюзе. Это обусловлено тем, добавил он, что правительство республики проводит антивенгерскую политику уже десять лет.