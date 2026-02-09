Сообщница Эпштейна предложила Трампу сделку

Сообщница финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным телеканала, Максвелл через своего адвоката Дэвида Оскара «ясно дала понять Дональду Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Эпштейном».

«Госпожа Максвелл готова говорить откровенно и честно, если президент Трамп помилует ее», — объявил в суде юрист.

Ранее Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Она утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Эпштейном.