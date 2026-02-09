Американский журналист Томас Фази раскритиковал заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в котором он попытался запретить россиянам, которые участвовали в спецоперации (СВО), въезжать на территорию Евросоюза.

Он посмеялся над ним в соцсети X.

«Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза», — удивился журналист.

До этого украинский министр сделал соответствующее заявление на своей странице в соцсети Х. Сибига призвал европейские страны принять соответствующие меры в отношении российских граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине, якобы ради обеспечения собственной безопасности.

Ранее требования Украины по окончанию конфликта, которые были озвучены Сибигой, назвали поразительно наглыми. Таким образом, Киев попытался бросить вызов Москве, выразил мнение аналитик Сергей Латышев.