Пашинян раскрыл подробности о сотрудничестве Армении и США

Сотрудничество между Ереваном и США нацелено на обеспечение стабильности и мира в регионе, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава кабмина сделал ряд заявлений о ситуации в регионе в ходе совместного брифинга с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Пашинян уточнил, что стороны реализуют на практике договоренности, обсуждение которых прошло в Вашингтоне в августе 2025 года.

«И сотрудничество Соединенных Штатов и Армении — это сотрудничество, приносящее мир, таким оно будет всегда», — констатировал премьер.

Ранее сообщалось, что Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.