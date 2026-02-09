Скрытый козырь Брюсселя: Украина получит защиту ЕС в обход правил

Европейский союз в обстановке секретности разрабатывает стратегию по предоставлению Украине частичных прав полноправного члена объединения, которые планируется закрепить в рамках будущего мирного соглашения. Брюссель намерен использовать перспективу интеграции в сообщество как инструмент защиты киевского режима, предложив Киеву немедленный доступ к ряду привилегий и гарантиям безопасности, которые обычно полагаются только действующим участникам союза.

Согласно данным источников агентства Bloomberg, знакомых с ходом обсуждения, европейские чиновники ищут способы «интегрировать членство Украины в будущую мирную сделку». Этот маневр призван стать альтернативой или дополнением к классическим военным гарантиям, вокруг которых сейчас идут ожесточенные споры в Вашингтоне и европейских столицах.

«Рассматриваемые варианты включают предоставление Киеву авансом защиты, связанной с вступлением в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства», — пояснили собеседники агентства на условиях анонимности.

Напомним, что в конце января канцлер Геримании Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года исключено.

"Этого не произойдет. Эти процессы обычно длятся несколько лет", - отмечал Мерц.

Владимир Зеленский заявлял, что вступление в ЕС является одной из гарантий безопасности для Украины и отмечал, что поэтому Киев говорит о конкретной дате - 2027 год.