Скрытый козырь Брюсселя: Украина получит защиту ЕС в обход правил
Европейский союз в обстановке секретности разрабатывает стратегию по предоставлению Украине частичных прав полноправного члена объединения, которые планируется закрепить в рамках будущего мирного соглашения. Брюссель намерен использовать перспективу интеграции в сообщество как инструмент защиты киевского режима, предложив Киеву немедленный доступ к ряду привилегий и гарантиям безопасности, которые обычно полагаются только действующим участникам союза.
Согласно данным источников агентства Bloomberg, знакомых с ходом обсуждения, европейские чиновники ищут способы «интегрировать членство Украины в будущую мирную сделку». Этот маневр призван стать альтернативой или дополнением к классическим военным гарантиям, вокруг которых сейчас идут ожесточенные споры в Вашингтоне и европейских столицах.
Напомним, что в конце января канцлер Геримании Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года исключено.
"Этого не произойдет. Эти процессы обычно длятся несколько лет", - отмечал Мерц.
Владимир Зеленский заявлял, что вступление в ЕС является одной из гарантий безопасности для Украины и отмечал, что поэтому Киев говорит о конкретной дате - 2027 год.