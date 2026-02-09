Венгрия должна уметь говорить «нет» призывам участвовать в украинском конфликте.

Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не идем на войну. Мы не отдаем свою молодежь. Мы не финансируем Украину. И не прыгаем по первому свисту Брюсселя», — написал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что на такое способно только действующее правительство, в отличие от оппозиции.

7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев является врагом Будапешта из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей. По словам главы венгерского правительства, Украина должна прекратить добиваться от Европейского союза запрета на импорт ресурсов из России.