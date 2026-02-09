Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву
Венгрия должна уметь говорить «нет» призывам участвовать в украинском конфликте.
Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан подчеркнул, что на такое способно только действующее правительство, в отличие от оппозиции.
7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев является врагом Будапешта из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей. По словам главы венгерского правительства, Украина должна прекратить добиваться от Европейского союза запрета на импорт ресурсов из России.