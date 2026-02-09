США отправят БПЛА в Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом отправит в Армению партию БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он заявил, что США отправят в Ереван разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов. По словам Вэнса, это станет крупным вкладом в укрепление мира в регионе.

Он также добавил, что США собираются развивать оборонное сотрудничество с Арменией.

«Лучший способ обеспечить мир — это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать сдерживание — обладать лучшими военными технологиями в мире», — заявил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван для переговоров с Пашиняном.