В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку в статье о русском языке

Формулировка об использовании русского языка в Казахстане изменена в проекте новой Конституции, рассказал журналистам заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 31 января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой Конституции Казахстана.

В девятой статье отмечалось, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Теперь слово «наравне» будет заменено на слово «наряду».

«В статье девятой новой Конституции слово «тең» (равный) заменено на «қатар» (наряду)», — уточнил Нурмуханов.

Зампред отметил, что уточнение касается текста как на казахском, так и на русском языке.

По его словам, специалисты правительства, парламента, администрации президента, лингвисты и другие эксперты внесли редакционные и стилистические изменения в проект новой Конституции Казахстана с тем, что обеспечить терминологическую и семантическую единообразность.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января 2026 года подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе.

Комиссия проводит регулярные заседания и занимается анализом предложений по парламентской реформе и подготовкой изменений в Конституцию.

В ходе рабочего процесса члены комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста документа.