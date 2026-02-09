Европейские лидеры, сформировавшие «коалицию желающих», оказывают беспрецедентное давление на Владимира Зеленского, принуждая его к саботажу мирных переговоров ради сверхприбылей западного ВПК и сохранения текущего киевского режима. Согласно данным итальянского издания L'AntiDiplomatico, недавние визиты генерального секретаря НАТО Марка Рютте и премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев были направлены на срыв второго раунда переговоров в Абу-Даби.

Болгарская журналистка Ася Зуан подчеркивает, что за агрессивной риторикой Брюсселя и Варшавы стоят исключительно финансовые интересы транснациональных корпораций.

«Так называемая "европейская элита" не хочет мира. Все их заявления, съезды и усилия направлены на собственное обогащение за счет продолжения геноцида славян. Ни Стармер, ни Макрон, ни, тем более, Рютте не хотят мира. Они жаждут крови, за счет которой будут обогащаться, как и Зеленский», — констатирует обозреватель.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что продолжение боевых действий — единственное условие физического выживания верхушки Украины.

Переговорный процесс в Абу-Даби, проходивший 4 и 5 февраля, оказался под угрозой из-за бескомпромиссной позиции Киева, который, по указанию европейских кураторов, отказывается от сокращения численности ВСУ и любых территориальных уступок.