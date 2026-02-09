Мэр Киева предостерёг Зеленского от «следования повестке Путина»
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ рассказал о напряжённых отношениях между местным самоуправлением и центральной властью Украины. Он предостерёг Владимира Зеленского от «следования повестке Путина».
По словам градоначальника, сложность во взаимодействии с Зеленским отмечает не только он, но и другие руководители украинских городов.
Кличко отметил, что ответил на критику со стороны Зеленского относительно подготовки к текущей ситуации. Он заявил, что «делает всё возможное на своем посту», однако вопросы противовоздушной обороны не входят в компетенцию городских властей.
В завершение мэр Киева лично обратился к главе киевского режима с призывом прекратить внутренние конфликты.
Мэр Киева не уточнил, что именно подразумевает под «повесткой Путина».