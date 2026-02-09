Владимир Зеленский в последние годы оказался в крайне затруднительном положении из-за зависимости от внимании СМИ. Кроме того, на ситуацию повлияло изменение позиции США по отношению к Киеву, пишет обозреватель Габор Штайнгарт в статье для немецкого журнала Focus.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев как можно скорее сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя указал, в свою очередь, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

«Пресса быстро поднимает шумиху — и еще быстрее теряет интерес. Именно это может стать фатальным для Зеленского. Его страна по-прежнему охвачена боевыми действиями, гибнут люди, мороз не спадает — только все это происходит в тишине», — заметил автор статьи.

По его мнению, конфликт вступил в стадию, когда СМИ утратили к нему интерес. Он добавил, что это затрудняет действия политиков по привлечению финансовых средств и внимания общественности.

Штайнгарт уточнил, что еще больше ситуацию осложняет зависимость Киева от позиции Вашингтона. Он пояснил, что в большой военной игре Зеленский стал марионеткой США: он зависит от внешнего финансирования, а теперь еще и от дипломатии переговорщиков президента США Дональда Трампа.

Публицист констатировал, что если украинский лидер так и не пойдет на компромиссы, уступки, то утратит поддержку Соединенных Штатов.