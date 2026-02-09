В Ереване вице-президента США встретили митингом

Жители Еревана вышли на акцию протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Граждане организовали митинг после прилета в столицу республики вице-президента США Джея Ди Вэнса. Он проходил на проспекте Маршала Баграмяна. Участники выступали с требованием освободить армянских пленных в Азербайджане.