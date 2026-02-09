Раскрыты главные цели встреч лидеров Евросоюза

Немецкий политолог Александр Рар считает, что страны Евросоюза хотят исключить из своего состава несколько стран. Об этом сообщает News.ru.

По мнению политолога, к таким странам может относиться Венгрия. Рар считает, что ее исключение может восприниматься как шаг по укреплению единства Евросоюза.

Рар также добавил, что этот вопрос будет поднят на одной из следующих встреч представителей Евросоюза. По его мнению, альянс также хочет «взяться за архитектуру нового мироустройства» и не допустить глобальной маргинализации Европы.

«Не все европейские лидеры собираются на подобных встречах, которые планируются на текущей неделе. На них идет речь о спасении Евросоюза как мягкой империи. В Берлине, Париже и Риме хотят идти по нескольким направлениям. Первое — выработать концепцию коренной Европы, которая была бы более автономна от США, стала бы более централизованной и лучше управляемой. Там хотят создать пост президента ЕС и изгнать из своих рядов такие страны, как Венгрия. Второе — создать новую крепкую идентичность Европы: милитаризация против внешних угроз, сильная европейская армия и независимый от НАТО ВПК», — заявил он.

Ранее политолог заявил, что Евросоюзу необходима угроза со стороны России.