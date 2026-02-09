Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал конспирологическую теорию вокруг выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее ряд пользователей социальных сетей выдвинули теорию о том, что появление в мире новых вакцин от рака связано с выходом США из ВОЗ. По их словам, американские фармакологические компании из-за корыстных побуждений блокировали разработку перспективных препаратов. Так, пользователь соцсети Х под ником Vikram Pratap Singh написал: «Внезапно ученые из Испании, Южной Кореи, Японии, Вьетнама, России, Австралии и Южной Африки заявили об обнаружении 100% лекарства от почти всех видов рака и даже ВИЧ. США вышли из ВОЗ неделю назад. Совпадение или США действительно тормозили фармацевтическую индустрию? (ради денег)».

Теории заговора популярны во всем мире, но зачастую всему находится простое объяснение. И объяснение выхода США из ВОЗ заключается лишь в том, что [президент страны] Дональд Трамп очень критично относится к этой организации – как и ко многим другим подобным структурам. Он взял курс на выход из тех организаций и на пересмотр тех соглашений, которые не устраивают США, которые ему неинтересны. А основная претензия Трампа к ВОЗ связана с тем, что организация помогает главному оппоненту США – Китаю. Кроме того, здесь важно отметить, что претензии к ВОЗ Трамп начал выдвигать много лет назад - еще во время своего первого президентского срока. Он подчеркивал, что во время пандемии COVID-19 ВОЗ выделяла Китаю больше ресурсов и средств, чем США. А вот эта конспирологическая теория появилась только сейчас. Поэтому, полагаю, выход США из ВОЗ не связан с фармацевтической индустрией. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее сообщалось, что в ВОЗ сократили более 1,2 тыс. сотрудников из-за нехватки финансирования.