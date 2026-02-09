Карлу III пришлось привлечь снайперов на рыбалке

Король Великобритании Карл III активно привлекает своих охранников к выполнению заданий, выходящих за рамки их обязанностей. В частности, во время рыбалки снайперы помогают ему ловить лосося, пишет британская The Mirror.

Автор статьи заметил, что монарх известен как опытный нахлыстовый рыболов. В частности, ему однажды удалось поймать «трудного» лосося на реке Спей в Шотландии.

По его мнению, это достижение является немалым подвигом, мало кому удается поймать рыбу в таких условиях.

Вместе с тем, пояснил обозреватель, «даже лучшие иногда сталкиваются с непростыми условиями»

В частности, во время рыбалки в живописных окрестностях исторического лоджа Дельфи-Лодж (Delphi Lodge) в графстве Голуэй в Ирландии Карл столкнулся с определенными трудностями.

С тем, чтобы преодолеть их, король задействовал свою охрану. Профессиональные снайперы залезли на деревья, выследили через прицелы винтовок атлантических лососей и по рации сообщили о месте их нахождения Карлу.

Журналист констатировал, что корректировка со стороны снайперов помогла монарху при ловле. Он уточнил, что знание того, где находится рыба, — половина сложности, которую рыбаки называют «чтение реки».