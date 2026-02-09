США задержали нефтяной танкер в Индийском океане

США задержали в Индийском океане нефтяной танкер, действовавший в нарушение американских санкций.

Об этом говорится в заявлении Пентагона в соцсети X.

«Ночью вооруженные силы США беспрепятственно осуществили досмотр, блокирование и задержание судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования», — говорится в сообщении.

Как утверждается, судно действовало в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для подсанкционных судов в Карбиском море. В министерстве заявили, что Соединенные Штаты не позволят «незаконным субъектам и их пособникам» бросать вызов американской мощи в глобальном морском пространстве.

Ранее стало известно, что береговая охрана Индии провела операцию в открытом море по задержанию трех танкеров, которые подозреваются в незаконных перевозках нефти. После задержания суда сопроводили в порт Мумбаи, чтобы провести ряд дальнейших проверок.