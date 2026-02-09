Энергетическая система Украины не смогла выдержать перегрузок по ряду причин, в том числе, из-за масштабной коррупции в стране, пишет обозреватель Матеуш Пискорски в статье для польского портала Mysl Polska.

В прошлую субботу, 7 февраля, в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Публицист заметил, что первоначально отключения электроэнергии были лишь слегка раздражающим элементом повседневной жизни. Он добавил, что поставщики электроэнергии старались заранее предупреждать об отключениях в определенное время.

Следующим шагом к катастрофе стали все более частые отклонения от графиков, уточнил обозреватель.

«Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского», — отметил автор статьи.

Пискорски подчеркнул, что не следует удивляться тому, что блэкаут наступил в морозные зимние дни — система наиболее перегружена в такие периоды. Единственное, что удивляет, констатировал он, так это то, что катастрофа произошла так поздно.