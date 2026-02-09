В США рассказали, как изменился Трамп

Президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще действует наугад, становится более радикальным и угрожающим. Об этом написал журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.

«В последнее время кажется, что Трамп действует наугад чаще, чем обычно. И он становится всё более радикальным. Его вспыльчивый характер в Вашингтоне становится всё более угрожающим», — написал журналист.

По его словам, все больше создается впечатление, что Трамп «сосредоточен на своих собственных, зачастую непоследовательных целях, оставаясь равнодушным к проблемам простых избирателей».

Также никто «не знает», что Трамп может предпринять в скором времени, подчеркнул Коллинсон. И, возможно, даже сам Трам «этого не знает», допустил журналист. По мнению автора, американский лидер «все больше поддается своим личным прихотям», и поэтому текущий глава Белого дома является «самым непредсказуемым президентом» в истории США.

Коллинсон обвинил Трампа в «импульсивной самовлюбленности» и подчеркнул, что «политические издержки» от нее «становятся очевидными», так как все меньше американцев поддерживают нынешнего президента. Журналист подчеркнул, что ноябрьские выборы в американский конгресс покажут, хотят ли избиратели «обуздать» Трампа или предоставить ему более широкие полномочия.

В январе 2026 года Трамп признал, что республиканцы могут потерять контроль над конгрессом по результатам промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября.

9 февраля газета The Guardian написала, что в подготовленном к Мюнхенской конференции докладе европейцы обвинили Трампа в «жажде разрушения», авторитаризме, симпатиях к президенту России Владимиру Путину и отдалении от «либеральных принципов».

