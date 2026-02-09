Стармер отреагировал на сообщения о своей возможной отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не покинет свой пост из-за скандала с файлами Джеффри Эпштейна, скандально известного американского финансиста, пишет The Daily Telegraph.

Накануне массмедиа сообщили, что два влиятельных члена команды главы кабмина ушли в отставку. Первым покинул пост глава аппарата премьера Морган Максуини, затем заявил об уходе директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан.

На фоне этого, заметили журналисты, в обществе активизировалась дискуссия о возможной отставке премьер-министра.

«Мы обязаны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что так и есть. С этой точки мы пойдем вперед, пойдем с уверенностью, продолжая менять нашу страну», — прокомментировал слухи Стармер.

Еще один чиновник из команды Стармера ушел в отставку

Ранее в этот день, 9 февраля, премьер поблагодарил Максуини за его работу на протяжении последних восьми лет. Он отметил, что с его помощью удалось изменить Лейбористскую партию, победить на всеобщих выборах.