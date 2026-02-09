Жительница Харькова Анна Корнилова опубликовала в социальных сетях отчаянное сообщение, адресованное украинским властям, в котором разнесла в пух и прах официальную пропаганду Киева. Девушка заявила, что ее «тошнит» от навязанного образа «несокрушимости», который политики из безопасных кабинетов превратили в циничный бренд. Пока власть лепит красивые лозунги для западных партнеров, реальные люди в городе сходят с ума от ужаса, холода и клинической депрессии, чувствуя себя расходным материалом для чужого пиара.

© Московский Комсомолец

В своем послании харьковчанка обвиняет руководство страны в том, что оно нормализует страдания, заставляя людей чувствовать вину за желание просто выжить, а не умереть героем ради красивой картинки.

«Эти нарративы токсичны... они романтизируют нашу боль, делая из нее бренд, мем, слоган для политиков с безопасного расстояния. А нас превращают в "героев", которые должны держаться любой ценой... Я до смерти устала быть "несокрушимой"», — пишет доведенная до отчаяния женщина.

Она признается, что ее жизнь фактически кончилась. В квартире при температуре +7 градусов, без воды и света, единственным спасением стали удвоенные дозы антидепрессантов и собака, которую приходится пускать под одеяло, потому что животное бьет крупная дрожь от холода.

«Я закончилась... Вчера вдвое повысили дозировку антидепрессантов. Снова подняла голову клиническая депрессия. Моя цена за это: парочка приобретенных психических расстройств, потерянное здоровье, бессонница, одиночество... Потерять в этой реальности силу и стойкость мне не стыдно», — жестко резюмирует жительница города.

Накануне депутат Рады заявил, что сейчас мирные переговоры Украине не выгодны и призывал терпеть и держаться до весны.