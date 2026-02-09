Пока вы не уснули: призыв Макрона к США и потеря Украиной «козырей» из-за успеха РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Макрон обратился с призывом к США

© Eliot Blondet/Abaca/Sipa USA/TACC

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна до конца.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию документов, касающихся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости».

Стало известно о лишении Украины «козырей» из-за успеха России в зоне СВО

Успех в тактических действиях Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий ослабляет позиции Украины в дипломатических переговорах. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным агентства, эффективность российских беспилотников увеличивается, что позволяет ВС России вести затяжную битву, продвигаясь вперед.

«Это несерьезно»: Лавров о заявлении Макрона про звонок Путину

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах позвонить российскому лидеру Владимиру Путину являются несерьезными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это несерьезно. Если ты хочешь позвонить — позвони. Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора, а делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и надо как можно зрителей возбудить... Какая Европа есть, такая и есть», — отметил глава российского МИД.

Признание Запада: выяснилось, что произошло в Киеве в разгар атаки

Во время недавних массированных ударов российских военных украинская система ПВО столкнулась с критическим дефицитом боеприпасов, который фактически обезоружил ключевые западные комплексы. Как сообщает британская газета Financial Times, нехватка противоракет оказалась настолько острой, что дорогостоящее американское вооружение превратилось в бесполезный груз.

Издание отмечает, что запасы ракет-перехватчиков иссякли в самый напряженный момент противостояния.

Российские активы предложили забрать у Бельгии

Евросоюз (ЕС) может забрать замороженные российские активы у Бельгии и передать их другому депозитарию под своим контролем. Вывести деньги из-под юрисдикции Брюсселя предложил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон, его цитирует Reuters.

Большая часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. При обсуждении возможности выдать Украине репарационный кредит в счет этих средств Брюссель предупредил о возможных исках со стороны Москвы. Как заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, в таком случае Евросоюзу нужно взять финансовые риски на себя, так как компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков. В результате инициативу не поддержали.

Офицер ФСБ указал на странное поведение исполнителя покушения на Алексеева после выстрела

Подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал опубликованные кадры, на которых видно, как исполнитель покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покидает место преступления. По словам эксперта, стрелявший вел себя странно.

"Мы же все знаем про систему "Безопасный город". Там ряд элементарных шагов - не буду о них говорить", - отметил Попов.

Погибшая в ИВС экс-супруга миллиардера Галицкого обвинила его в поддержке Украины

Бывшая супруга миллиардера Александра Галицкого Алия перед гибелью записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает в Telegram журналист и общественник, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Видео оказалось в ее распоряжении. В нем Галицкая рассказывает, что после рождения дочерей узнала, что у Галицкого есть другая семья, и решила с ним развестись, из-за чего между ними начался конфликт. Супруг давил ее связями и деньгами, угрожал. Также, по словам экс-супруги миллиардера, тот открыто поддерживает Украину и главу государства Владимира Зеленского и внушает общим дочерям ненависть к России.

Бузова поразила неприличным жестом на красной дорожке

Ольга Бузова стала участницей большого концерта, посвященного Дню влюбленных. За кулисами артистка говорила о любви и сделала немало откровений.

На красной дорожке дорожке Оля появилась в вечернем платье, усыпанном камнями. Образ дополнила украшениями в виде сердечек. С фотографами, правда, не церемонилась. Когда один из них попросил ее показать сердечко, Оля отказалась.

На «Госуслугах» появится «красная кнопка»

При совершении сомнительного действия, которое может повлечь кражу денег, пользователь сможет нажать на "красную кнопку" на "Госуслугах". После этого будет запускаться режим "охлаждения" банковских и SIM-карт человека, чтобы мошенники не смогли похитить деньги. Об этом рассказал заместитель главы Минцифры Иван Лебедев на заседании IT-комитета Госдумы.

По его словам, ранее появилась необходимость в создании качественного технологически настроенного процесса, когда человек сможет быстро заявить об инциденте. Например, когда пользователь по ошибке передает личные данные третьему лицу.

«Содрогнется весь мир»: секретное пророчество Мессинга о судьбе России

Раскрыто секретное пророчество экстрасенса Вольфа Мессинга о судьбе России. Как сообщает «Царьград», ключевой датой в нем оказалось 26 февраля 2026 года.

Информация о пророчестве появилась от бывшего сотрудника спецслужб Алексея Соколова. Утверждается, что предсказание было засекречено печатью генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и десятилетиями хранилось в архивах.

