Норвежская принцесса извинилась за дружбу с Эпштейном

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально принесла извинения монаршей чете за дружбу с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Reuters.

© Lenta.ru

В своем обращении супруга наследника престола Хокона признала, что совершила ошибку в оценке личности Эпштейна, поддерживая переписку с ним даже после его обвинительного приговора в 2008 году. Она отдельно извинилась перед королем и королевой Норвегии за порочащую ее связь.

Недавно опубликованные файлы по делу Эпштейна содержали обширную личную переписку между принцессой и финансистом, что вызвало резкую критику в адрес Метте-Марит. Премьер-министр Норвегии настаивает, чтобы все упомянутые в деле Эпштейна известные лица дали более подробные объяснения о своей связи с ним.

Скандал с участием кронпринцессы происходит на фоне судебного процесса, где на скамье подсудимых находится сын Метте-Марит от первого брак — 29-летний Мариус Борг Хейби. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе изнасиловании.

На этом фоне рейтинг монархии в стране упал до 61 процента, что является самым низким показателем за последние годы.