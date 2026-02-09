Джоан Роулинг отреагировала на обвинения в контактах с Джеффри Эпштейном

Согласно «файлам Эпштейна», обнародованным Министерством юстиции США, в 2018 году Джоан Роулинг якобы приглашала скандально известного финансиста на премьеру бродвейской постановки «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Джоан, сохраняя свой характер и принципиальность, не стала уклоняться от ответа и в своём личном блоге категорически опровергла факт какой‑либо переписки с Эпштейном.

«Всё это за гранью идиотизма. Ни я, ни кто‑либо из моей команды никогда не встречались, не общались с Джеффри Эпштейном и не приглашали его куда‑либо», — написала Роулинг в соцсетях.

Стоит напомнить, что в «файлах Эпштейна» фигурируют и иные известные личности — помимо Роулинг там упомянуты Илон Маск, Дональд Трамп, принц Эндрю и другие. К слову, один из участников этого дела, основатель Microsoft Билл Гейтс, также прокомментировал ситуацию. Он опроверг слухи о дружбе с финансистом и подчеркнул, что «глубоко сожалеет о знакомстве с ним».