Путь жесткой политики и «рискованный шаг»: зарубежные СМИ о результатах выборов в Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах, что, по оценке зарубежных СМИ, открывает ей путь к проведению жесткой консервативной политики.

Решение о досрочных выборах, которое CNN назвал «рискованным шагом», полностью оправдалось. Коалиция Такаити получила более 340 из 465 мест в парламенте, что обеспечивает ей большинство в две трети. Такая поддержка позволит преодолевать сопротивление оппозиции и вносить поправки в пацифистскую Конституцию, включая официальное признание армии.

Рынки отреагировали резким ростом: индекс Nikkei подскочил более чем на 5%, достигнув исторического максимума. Инвесторы, как сообщает Financial Times, сделали ставку на программу премьера по стратегическому финансированию оборонной промышленности и высоких технологий.

Как отмечает The New York Times, усиленный мандат также позволит Такаити проводить более жесткую линию в отношении Китая и укрепить союз с США. BBC News подчеркивает, что победа даст ей возможность продвигать политику в пользу бизнеса без длительных переговоров с оппозицией, сосредоточившись на решении проблем стареющего населения и роста госдолга.