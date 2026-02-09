Еще один чиновник из команды Стармера ушел в отставку

Тим Аллан пожелал главе правительства и его команде успехов. Заявление чиновника приводит газета Financial Times. Издание отмечает, что Аллан, работавший советником премьера Тони Блэра с 1992 по 1998 годы, занял должность в команде Кира Стармера в сентябре 2025-го.

Телеканал Sky News называет Тима Аллана «вторым невероятно высокопоставленным сотрудником, который ушёл менее чем за сутки». Накануне в отставку подал глава аппарата премьера Морган Максуини на фоне скандала вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с уличённым в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, послом Великобритании в США.