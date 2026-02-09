Немецкий политолог Александр Рар считает, что Европа готова пойти на «раздел Украины», понимая безвыходность своего положения. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По мнению Рара, до европейцев «постепенно доходит», что начало прямого конфликта с ядерной державой означало бы «подписание смертного приговора» самим себе. Он добавил, что раньше европейские власти безоговорочно верили в поддержку США, но с возвращением Дональда Трампа в Белый дом все поменялось.

«Растет ощущение, что Европа, скрежеща зубами, готова пойти на раздел Украины, понимая, что по-другому уже не выйдет», - подчеркнул Рар.

Он добавил, что в таком случае отдельные европейские военные контингенты могут зайти в западную часть Украины «ради сохранения лица». Политолог добавил, что большинство людей в Европе не хотят войны с Россией, но «политику определяют элиты, а не народ».

Рар допустил, что если к власти в ЕС придут правые силы («АдГ» в Германии, партия Марин Ле Пен во Франции), отношения с Россией могут улучшиться.

«Дружбы не будет, но торговля пойдет», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия не проиграет в украинском кризисе, но и Европа «не хочет давать слабину». По его мнению, конфликт России и Европы может длиться даже после окончания боевых действий, «пока не отыщется какая-то другая развязка».

Ранее Рар заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц отказался стать посредником по украинскому кризису из-за своей неприязни к России. Немецкие СМИ писали, что Мерц отверг идею прямых переговоров Германии с Россией, заявив, что Берлин не станет выступать в роли посредника. Мерц подчеркнул, что «в первую очередь необходимы» переговоры между Россией и Украиной.

По мнению Рара, немецкий канцлер «никак не хочет идти навстречу России». Мерц стремится «до последнего быть только с Украиной».