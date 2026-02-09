Президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна до конца.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию документов, касающихся дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости».

В частности, французский лидер заявил: «В этом деле необходимо докопаться до истины. И сделать свою работу должна система правосудия (США)... независимо и в спокойной обстановке».

По данным из опубликованных минюстом США материалов, имя Макрона упоминалось более 200 раз в переписке и документах, связанных с делом Эпштейна. Среди найденных журналистами писем, ряд сообщений покойного миллиардера был полностью посвящён французскому президенту.

В одном из электронных писем Эпштейн писал, что Макрон якобы интересуется «нестандартными и продуманными идеями практически на любые темы». Макрон сделал свои заявления, отвечая на вопросы журналистов после открытия выставки Wine Paris, где его выступление транслировал телеканал BFMTV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Флориан Филиппо раскритиковал публикацию телеканала BFM о якобы причастности России к распространению информации о связях Эммануэля Макрона с Джеффри Эпштейном.

Напомним, в конце января министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.